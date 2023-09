Lavoro | solo il 47% è soddisfatto del proprio posto di lavoro

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Secondo la European Social Survey, l'Italia occupa gli ultimi posti nella soddisfazione lavorativa a livello europeo, con soli il 47% degli occupati che esprime elevati livelli di contentezza. Questo dato è inferiore del 7% rispetto alla media europea. Paesi come Finlandia, Islanda, Olanda, Norvegia e Belgio vantano percentuali di soddisfazione oltre il 71%. Il quadro è emerso durante la presentazione del primo 'Rapporto Nazionale della European Social Survey in Italia' da parte dell’Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) a Roma. Il rapporto analizza e confronta le opinioni degli italiani con quelle dei cittadini degli altri Paesi partecipanti su diverse tematiche, tra cui nuove tecnologie, benessere,, apprendimento, salute e immigrazione. La flessibilità oraria e la possibilità di scelta del luogo di ...