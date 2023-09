Lavoro | Malagola Fdi | ' Italia passa dal modello rdc a crescita e sviluppo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "I dati diffusi dall'Inps parlano chiaro: la differenza tra assunzioni e cessazioni, nei primi sei mesi del 2023, dà come risultato un milione di posti di. Non a caso anche i dati fatti registrare dal Pilno ci consegnano un'in salute, avanti anche a nazioni considerate locomotive d'Europa come la Germania. Sono i segni tangibili del buon governo Meloni che ha invertito la rotta di un'non più adagiata sul reddito di cittadinanza ma proiettata nel futuro all'insegna del, dellae dello". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Lorenzo