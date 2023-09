Lavoro | Liris Fdi | ' aumentano assunzioni | governo Meloni ha intrapreso strada giusta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Nel primo semestre del 2023le, soprattutto a tempo indeterminato. Il saldo positivo, vale a dire la differenza tra i flussi die cessazioni negli ultimi 12 mesi, è certificato dall'Inps per circa un milione di contratti. Abolizione del reddito di cittadinanza con attenzione per i più deboli e taglio del cuneo fiscale sono provvedimenti che hanno rivitalizzato il mondo deldopo anni bui di stagnazione, e questa è la dimostrazione che ilsta lavorando bene ed hala". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Guido Quintino, capogruppo FdI in commissione Bilancio a Palazzo Madama.