Lavoro | italiani tra meno contenti in Europa | solo 47% molto soddisfatto

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos/Labitalia) - Tra quanti esprimono molta soddisfazione per il proprio, gli occupatifigurano agli ultimi posti nella classifica stilata dalla European social survey, l'indagine che mette a confronto 30 Paesi europei, sia membri dell'UE che extra Ue (oltre ad Israele).47 occupati su 100 dichiarano elevati livelli di soddisfazione, 7 punti percentuali sotto la media europea. Ma soprattutto distanti anni luce dalle percentuali del 71% e oltre di Paesi come Finlandia, Islanda, Olanda, Norvegia, Belgio. Di fatto,di noi ci sonoGrecia, Serbia, Polonia, Repubblica Ceca e Spagna. È quanto è emerso oggi a Roma nel corso della presentazione del primo 'Rapporto nazionale della European Social Survey in Italia' da parte dell'Inapp ...