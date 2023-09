Laver Cup 2023 | programma e ordine di gioco venerdì 22 settembre

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ile l’didella prima giornata di incontri dellaCup, ina Vancouver dal 22 al 24. Fuso orario abbastanza importante con la parte occidentale del Canada, quindi si inizia alle 22:00 italiane con i primi due singolari: Fils contro Shelton e Davidovich Fokina contro Cerundolo. In piena notte italiana, quasi all’alba, invece Monfils contro Auger-Aliassime e infine il doppio che chiude la giornata. RISULTATI E CLASSIFICA FORMAT E REGOLAMENTOE COPERTURA TV VENERDI’ 22(Orari italiani) Ore 22:00 – Arthur Fils vs Ben Shelton a seguire – Alejandro Davidovich Fokina vs Francisco Cerundolo Ore 04:00 – Gael Monfils vs Felix Auger-Aliassime a seguire – Andrey Rublev/Arthur ...

Il format ed il regolamento della2023, torneo che si svolge da venerdì 22 a domenica 24 settembre in quel di Vancouver. Si tratta del sesto appuntamento con cui si sfidano Team Europe e Team World, con quest'ultimo che ...I risultati e la classifica aggiornata della2023 , torneo che si svolge da venerdì 22 a domenica 24 settembre in quel di Vancouver. Team Europe proverà a riprendere lo scettro a distanza di un anno dall'evento svoltosi a Londra, ...

