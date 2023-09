Laterza | figlio violento arrestato dai Carabinieri

(Di venerdì 22 settembre 2023) . Nella tarda mattinata di ieri, idella Stazione dihanno, in flagranza di reato, un 28enne del posto, presunto responsabile di tentata estorsione e violazione di domicilio, nei confronti del padre. La vicenda relativa all’arresto sarebbe, in realtà, l’ultimo episodio di una serie di condotte violente e vessatorie, culminate nella scorsa mattinata, quando il giovane si sarebbe recato presso l’abitazione paterna con la pretesa di una somma di denaro. Dopo che il padre si sarebbe rifiutato di consegnargli quanto richiesto, indebitamente preteso, il 28enne, quindi, in evidente stato di agitazione, avrebbe preso a pugni e calci il cancelletto dell’abitazione, scavalcato la recinzione e, sotto minaccia di morte tentava di raggiungerlo con l’intenzione di aggredirlo. Nel frattempo il padre per timore si ...

