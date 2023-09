(Di venerdì 22 settembre 2023) L'europeo ha inflitto nuovamente aunadi circa 376,36di euro per abuso di posizione dominante nel mercato dei chip per computer. Lo annuncia in una nota. . 22 settembre ...

L'europeo ha inflitto nuovamente a Intel una multa di circa 376,36 milioni di euro per abuso di posizione dominante nel mercato dei chip per computer. Lo annuncia in una nota. . 22 settembre ...D'altra parte la leggedi introdurre un regime di tariffe regolate già a partire dall'anno ... proprio di recente l'ha avviato un'istruttoria che prende in esame i costi eccessivi ...

L'Antitrust impone di nuovo una multa a Intel da 376 milioni - Europa Agenzia ANSA

L'Antitrust Ue impone di nuovo multa a Intel da 376 milioni La Gazzetta del Mezzogiorno

BRUXELLES, 22 SET - L'Antitrust europeo ha inflitto nuovamente a Intel una multa di circa 376,36 milioni di euro per abuso di posizione dominante nel mercato dei chip per computer. Lo annuncia in una ...L'Antitrust europeo ha inflitto a Intel una multa di 376,36 milioni di euro per abuso di posizione dominante nel mercato dei chip per computer. Una decisione che conferma la gravità della situazione.