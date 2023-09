(Di venerdì 22 settembre 2023) Altro che Giuseppe Conte, altro che Elly Schlein. Il vero capo dell’opposizione alMeloni è lui, il segretario della Cgil Maurizio. Durante una conferenza stampa fiume nella sede del sindacato di corso Italia a Roma, per presentare la manifestazione del prossimo 7 ottobre,lancia un attacco frontale alche “ha paura di chi non la pensa allo stesso modo, delle mobilitazioni che stanno crescendo nel paese” e “se la prende persone che scappano dalla guerra e dalla carestia, invece di pensare ai giovani italiani che vanno via dal nostro paese" (dovrebbe chiudere gli aeroporti, piuttosto che i porti, è la battuta). Ma soprattutto,accusa l’esecutivo di continuare a prendere in giro i sindacati. “Continuano - dice - gli incontri finti, anche in quello di oggi ...

Ma soprattutto,accusa l'esecutivo di continuare a prendere in giro i sindacati. 'Continuano - dice - gli incontri finti, anche in quello di oggi sull'inflazione non c'è nessuna novità'. Poi, ...• L'Abi sicontro la tassa sugli extraprofitti delle banche: 'È anticostituzionale e ... Pensioni part - time con anticipo Il Giornale: Le spese allegre diLeggo: 'Fango su di me e ...

Landini si scaglia contro il governo: "Vorrebbero vigilare su di noi, è un fatto gravissimo" Il Foglio

Le tre polemiche a palloncino sgonfiatesi al primo raggio di realtà Linkiesta.it

I biancorossi restano in attacco: sul cross di Cossetti, Landini impatta male il pallone ... il numero 11 si mette in proprio con una serie di dribbling e scaglia un sinistro fulminante per Corradi, ...La Cgil licenzia il suo storico portavoce, e lo fa anche grazie alla riforma contro cui il sindacato si è scagliato per anni senza esclusione ... direttore de “L’Identità” sul j’accuse di Landini, che ...