Landini | “I giovani italiani scappano all’estero per avere un salario dignitoso | ma per il governo il problema sono i migranti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) “IlMeloni sta dimostrando di non essere capace di affrontare nessuno dei problemi del Paese, ma ci sta dicendo e vuol farci credere che la soluzione sia quella di chiudere i porti e le frontiere, che ilpersone come noi, chedalla guerra e dalla carestia”. Ad attaccare il segretario generale della Cgil, Maurizio, dal palco in piazza del Popolo a Roma per l’assemblea della Fiom “I sentieri della dignità”.ha ricordato come, numeri alla mano, “di più iche vanno via dal nostro Paese, che gli stranieri che vengono nel nostro Paese”. Quindi, il suggerimento retorico al: “Cosa dovremmo dirgli? Di chiudere gli aeroporti, piuttosto che i porti, ...