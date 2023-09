L’allerta in montagna | incidenti in aumento sul Gran Sasso

Leggi su citypescara

(Di venerdì 22 settembre 2023) Una tranquilla giornata sulpoteva trasformarsi in tragedia quando un alpinista toscano è precipitato per oltre dieci metri sulla parete est del Corno Piccolo. Se non fosse stato per l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso, le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori. Le montagne, con la loro maestosità e bellezza, possono facilmente diventare teatro dise sottovalutate. Questo episodio, per quanto spaventoso, è solo uno dei recenti casi che hanno avuto luogo sul. Appena qualche giorno prima, due giovani alpinisti romani, mentre si cimentavano lungo la parete est del massiccio Monolito, hanno avuto un incontro traumatico con la natura. La crescente popolarità dell’arrampicata e dell’alpinismo non deve mai oscurare l’importanza della sicurezza e della ...