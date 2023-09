L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta elogia Ange Postecoglou prima della visita del Tottenham

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 22 settembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:hato l’impatto del numero oppostoalin vista del derby del nord di Londra di domenica. Gli Spurs dihanno segnato 13 gol in cinque partite di Premier League, iniziando imbattuti la stagione nella massima serie. Eha ammesso di essere un tifoso dell’australiano, che ha cambiato in positivo l’atmosfera agli Spurs nonostante la partenza estiva del fuoriclasse Harry Kane. “Hanno una nuova sfida, una nuova opportunità, hanno un nuovo allenatore che sta facendo molto bene ed è riuscito a cambiare l’atmosfera nel club e anche con uno stile diverso, quindi dobbiamo essere noi ...