L’allarme di Borrell | «Così il dossier immigrazione può dissolvere l’Ue C’è chi non vuole mischiarsi»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo settimane di scontri diplomatici, accuse e polemiche, ilsi conferma il più discusso in Europa. A dire la sua ora è anche l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep, che in un’intervista al Guardian si mostra preoccupato del fatto che i flussi migratori possano trasformarsi in una «forza dissolutrice per l’Unione Europea». Secondo il massimo diplomatico di Bruxelles, l’rappresenta oggi «il divario più grande» tra i Paesi membri. E questo, spiega, si deve ad alcune profonde differenze politiche e culturali. «Ci sono alcuni membri dell’Unione Europea che seguono uno “stile giapponese”: non vogliamo mescolarci. Non vogliamo migranti. Non vogliamo accettare persone dall’esterno. Vogliamo la nostra purezza», ha spiegato. «Abbiamo bisogno ...