L’aggiornamento di Dall-E che cerca di essere più sensibile al diritto d’autore

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Le nuove sfide dell’intelligenza artificiale richiedono del materiale sempre più prezioso, sempre più preciso, sempre più innovativo. Per questo motivo, i vari software di AI generativa stannondo – negli ultimi tempi – di andare sempre più incontro agli utenti, rilasciando continuamente versioni più aggiornate rispetto alle loro funzionalità. Succede ai chatbot, succede ai generatori di immagini (ai quali vengono richiesti degli sforzi sempre più importanti per soddisfare le nuove esigenze: del resto, sono state le aziende che si occupano di AI ad aver alzato sempre di più l’asticella). Succede, dunque, anche a-E, che è la piattaforma realizzata da Open AI che sta per rilasciare – con un annuncio degno di una Big Tech – una sua terza versione. Terza versione che – per inciso – la renderà sempre più vicina a ChatGPT, dal momento che – per ...