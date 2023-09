L’affascinante Castello di Gradara | emblema della storia di Paolo e Francesca

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, prese costui de la bella persona che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende”. Ed ancora: “Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense”. E’ unastruggente di passione, carica di pathos e di sentimento quella diMalatesta eda Rimini, celebri personaggi danteschi, due figure di amanti a cui è dedicato il V cantoDivina Commedia. Proprio i due innamorati hanno reso famoso ildiconferendogli un alone di mistero e leggenda. In vita i due personaggi furono cognati,era infatti sposata con Gianciotto, fratello di, e questo ...