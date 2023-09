La voce che hai dentro | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 settembre 2023) , 22 settembre Questa sera, venerdì 22 settembre 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda lade Lache hai, serie televisiva italiana creata da Massimo Ranieri con Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, questi ultimi due hanno anche firmato la sceneggiatura con Iole Masucci e Laura Sabatino. Alla regia Eros Puglielli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Michele è alle prese con le intemperanze di Regina: riesce a salvarla dal disastro provocato da una sua canzone incautamente rilasciata on line, e continua a lavorare assieme a lei nella composizione di un pezzo adatto per vincere il contest. Giulio chiede a Maria di sposarlo, ma la donna sembra combattuta. Intanto Raffaele, manovrato da Russo, cerca di prendere tempo per evitare che Regina firmi il ...