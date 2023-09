La voce che hai dentro | anticipazioni seconda puntata in onda venerdì 22 settembre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023)22in prima serata su Canale 5 è inlaserata de Lache hai, serie TV con Massimo Ranieri, disponibile in contemporanea anche in streaming su Mediaset Infinity. Nella prima, Michele Ferrara, tornato a Napoli dopo aver scontato una cnna ingiusta a 10 anni di carcere per omicidio, trova la casa discografica di famiglia, la Parthenope, sull’orlo del fallimento e decide di rimboccarsi le maniche per evitare che venga venduta. I figli, Raffaele e Antonio, e la moglie Maria, che nel frattempo ha intrapreso una relazione con Giulio, non sono dalla sua parte. Ognuno è alle prese con qualche affare da risolvere. Solo la piccola Anna si schiera con lui. Per rilanciare le sorti della ...