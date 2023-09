La tempesta perfetta | Meloni non c' entra Iacometti | chi sono i veri colpevoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sandrozittisce i gufi della sinistra e quei giornaloni che da settimane suonano campane a morte per l'economia del nostro Paese e dunque anche per il governo. Non c'è solo il Financial Times a picconare l'esecutivo ma anche le voci complici dei mercati che tentato di affossare l'Italia. Lo spread a 180 non è certo a un livello che possa scatenare tsunami politici. Idi questa situazione di alto rischio per la tenuta del nostro Paese sui mercatida rintracciare altrove. Due indiziati: la Bce con la politica del rialzo dei tassi e la Fed che ha annunciato un piano duro per la riduzione dell'inflazione. Iscriviti gratuitamente e leggi il commento integrale di Sandro