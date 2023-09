La Sostenibilità Aziendale e Professionale alla Luce della Nuova Direttiva sulla Rendicontazione

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nel dicembre del 2022, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno pubblicato unache sta cambiando radicalmente il panoramadi: la Corporate Sustainability Reporting Directive. Questo nuovo approcciorichiederà alle aziende di ridefinire il loro scopo non solo come fornitori di beni o servizi, ma anche come agenti attivi nella promozione. Tuttavia, mentre l’obiettivo di questaè encomiabile, la sua implementazione sta sollevando importanti questioni. Il DilemmaComplessità Per molti manager, laè diventata una fonte di complessità e un onere aggiuntivo. La mole di ...