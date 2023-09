La scaletta di Ligabue nel tour 2023? “Vorrei cambiarla ogni sera”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ladinel? Difficile stabilirla. L’artista spiega a RTL 102.5 che vorrebbein modo da regalare ai suoi spettatori uno spettacolo unico, di tappa in tappa.è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante “The Flight“, ha presentato in diretta in radiovisione il nuovo album, Dedicato A Noi, disponibile dal 22 settembre. Si tratta del suo disco numero 14. Dopo la pubblicazione dell’album, perè già tempo di pensare alnei palasport che lo vedrà protagonista dal 9 ottobre. Si parte con due anteprima all’Arena di Verona nelle date del 9 e del 10 ottobre, per poi spostarsi nei palazzetti dell’intera penisola. Uno ...