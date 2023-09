La rielezione di Napolitano nel 2013. "Io qui dopo una serie di guasti e irresponsabilità"

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il 20 aprile, visto lo stallo successivo alle elezioni politiche (nessuna delle coalizioni fu in grado di ottenere una vittoria netta, un risultato senza precedenti), un ampio schieramento trasversale del neo-eletto Parlamento chiese a Giorgiola disponibilità a essere rieletto come presidente della Repubblica.la concesse e venne riconfermato alla carica, alla sesta votazione, con 738 voti su 997 votanti dei 1.007 aventi diritto. Giorgioè divenuto così il primo presidente, nella storia della Repubblica italiana, a essere eletto per un secondo mandato, oltre che il più anziano al momento dell'elezione nella storia repubblicana. La, per un secondo mandato del Presidente uscente non si era mai verificata nella storia della Repubblica, pur non essendo ...