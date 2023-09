La ragazza dei tulipani | la trama del film

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 22 settembre 2023) Lade Ladeiè ambientata nel XVII secolo. Alicia Vikander interpreta Sofia, un’orfana che è stata acquistata da un ricco vedovo di nome Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz) per diventare sua moglie e madre dei suoi figli. Non riuscendoci, rimane imprigionata nella sua vita infelice, pregando con il marito e fingendo in ogni loro tentativo di concepimento. La nobildonna sposata intraprende una relazione con un artista (Dane DeHaan) – a cui era stato commissionato il ritratto della donna – e cambia identità con la sua cameriera per sfuggire al ricco mercante che ha sposato. Lei e il suo amante cercano di raccogliere denaro insieme investendo quel poco che hanno nel mercato dei. Lade Ladeisegue la storia di Sofia ...