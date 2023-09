La profezia di Padre Pio sul comportamento dei sacerdoti

(Di venerdì 22 settembre 2023) Un episodio profetico poco conosciuto, è raccontato dal Santo di Pietrelcina: Gesù gli è apparso rivelandogli aspetti della vita deiche gli causano molto dolore.Pio ne rimane molto turbato e in un suo scritto rivolto alconfessore, racconta di come lo stesso Gesù sia assai sofferente. Nel corso della sua esistenza, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... ho ancora un buon 'manico' da. I neonati hanno un odore unico, che ti viene subito voglia di farne un altro... O meglio: 'un'altra', come dice mia moglie Violante'. Che sia una...... la più potente, quella che fa crescere i fiori in mezzo al cemento, come l'opera 'Nostro', ... non un fatto di cronaca ma unache oggi ci chiede di riadottare il suo metodo pastorale: ...

La profezia di Padre Pio su Luisa Piccareta: "La terra sarà piena di ... Tele Radio Padre Pio

Dalla profezia di Pianigiani a Pesic padre del basket tedesco: 30 anni fa nasceva la Germania campione del... Corriere della Sera

a cultura italiana deriva da quella latina, e pertanto, lo sono anche i nostri proverbi. Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono st ...La “profezia” dell’indimenticabile Lady Diana: c’entra il figlio Harry, cosa avrebbe “previso” la principessa In occasione dell’ anniversario della morte della principessa Diana, avvenuta il 31 Agosto ...