La portata globale del patto Riad-Gerusalemme secondo il gen Avivi

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Ogni giorno ci avviciniamo” sempre di più alla firma di un accordo di normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele. Lo ha dichiarato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in un’intervista a Fox News nel giorno in cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Joe Biden si sono incontrati, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, per la prima volta dal ritorno al potere del leader israeliano e dopo mesi di tensioni tra l’amministrazione democratica americana e il governo israeliano a maggioranza conservatrice. “Sotto la sua guida, signor presidente, possiamo forgiare una pace storica tra Israele e Arabia Saudita”, ha detto Netanyahu all’inizio dell’incontro, con parole che sembrano dimostrare l’intenzione di lasciare da parte, almeno per il momento, le divergenze politiche. “Finora i negoziati sono ...