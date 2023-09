LA PIAZZA DAVANTI ALLO STUDIO DI STRISCIA LA NOTIZIA ORA È PIAZZA GIANFRANCO D’ANGELO

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ieri, giovedì 21 settembre, durante la presentazione alla stampa della 36esima stagione dila– La voce della veggenza, è stata inaugurata una targa in onore di– primo conduttore diinsieme a Ezio Greggio e protagonista di Drive In – a cui è stata intitolata ladove sorgono gli studi del tg satirico. Per l’occasione erano presenti anche gli autori storici di Drive In, trasmissione che compie 40 anni il 4 ottobre, Lorenzo Beccati, Max Greggio, Gennaro Ventimiglia, Gino Vignali e Michele Mozzati, i Gialappa’s Giorgio Gherarducci e Marco Santin, oltre alle figlie di: Daniela e Simona.