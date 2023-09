La pendolare che rinuncia al lavoro perché i treni sono in ritardo | «Quattro ore per arrivare a Roma»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Loredana Merlo, 48 anni, è una dei tanti pendolari del Lazio. Prende il treno da Manziana pertutti i giorni. «Ho sopportato neve, nubifragi e ritardi. Ma ora basta, rinuncio e faccio causa atalia», dice oggi all’edizionena del Corriere della Sera. Merlo, che fa la fisioterapista, impiegava un’oretta peralla clinica dove attualmente lavora. Ora ne impiega. «Tra i pendolari cianziani e bambini sottoposti a chemioterapia. È una vergogna intollerabile», dice nel colloquio con Valeria Costantini. «Ho sopportato di tutto in questi anni, ma quello che sta accadendo negli ultimi giorni è surreale. Siamo allo sbando da inizio settembre,che scompaiono senza alcuna comunicazione, navette che non si sa ...

Lascio il mio posto dae mi metto in aspettativa non retribuita, nonostante paghi quasi ... Aspetto finché il servizio non tornerà normale senza sentirmi presa in giro da un'aziendaci ...Chi deve andare a lavorare, magari da, dalla Campania a Milano, non prende quindi i treni, ma i pullman. Non distante dalla stazione ferroviaria c'è l'autostazione,è un posto dove ...

Venerdì nero per i pendolari della linea Cremona-Treviglio, che per l’ennesima volta si sono trovati a fare i conti con problemi lungo la linea. Stavolta si sarebbe trattato di un guasto ...“Ci sono stati disagi alla partenza – ci dice uno dei pendolari –, come nei giorni precedenti. Alcuni passeggeri si lamentavano con il personale di terra e, per qualche parola di troppo, gli animi si ...