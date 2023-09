La parabola di Gianfranco Fini grillo parlante contro la destra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023)ha rilasciato un'intervista al «Fatto quotidiano» dicendo che la sua legge sull'immigrazione ha ormai venti anni e quindi va cambiata, salvandone solo la parte che portò alla sanatoria di centinaia di migliaia di migranti, e sul blocco navale ha aggiunto che «la politica dovrebbe fare un ragionamento più complesso della battuta giornaliera tipica della campagna elettorale». Giudizi ovviamente legittimi, ma è la scelta dei tempi, dopo lunghi mesi di silenzio, a suscitare altrettanto legittimi dubbi e perplessità:è infatti intervenuto a gamba tesa proprio sull'immigrazione e proprio nel momento in cui il governo è alle prese con la più forte ondata migratoria degli ultimi anni e si trova di fatto sotto assedio in Europa, con la sinistra italiana intenta quotidianamente a mettere il dito nella piaga. Per cui non ...