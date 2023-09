La nuova Opel Corsa è detox Il designer | Abbiamo levato piuttosto che aggiungere Interessante il cokpit Snapdragon

RUSSELSHEIM (GERMANIA) - Opel Corsa , dopo avere conquistato lo scettro di bestseller tra le utilitarie in Germania e nel Regno Unito nel 2021 e nel ...

TORINO (ITALPRESS) – Opel ha sempre preferito il mese di settembre e i saloni tedeschi per presentare le sue nuove concept car, prototipi che ...

TORINO - Opel ha sempre preferito il mese di settembre e i saloni tedeschi per presentare le sue nuove concept car, prototipi che spesso sono stati ...

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’attuale generazione di Opel Astra non lascia il segno solo per il suo design e per le tecnologie top di ...