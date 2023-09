La nuova linea di prodotti a base di olio di Argan di Yamamay Beauty

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il mondo della bellezza è in continua evoluzione, sempre alla ricerca di ingredienti naturali e benefici per prendersi cura della pelle e dei capelli., un ramo dell’azienda di lingerie, ha lanciato unadicosmetici formulati condi, un ingrediente noto per le sue straordinarie proprietà nutritive e protettive per la pelle e i capelli. Questa innovativadiè stata creata per idratare, nutrire e proteggere il corpo dalle aggressioni esterne, promuovendo nel contempo la bellezza naturale di chi li utilizza. Vi raccomandiamo... ...

"Tutto ciò che state ascoltando in queste ore non accadrà", scrive il leader di Azione in un lungo post dal titolo 'Rimpatriamo la ...

Dopo una prima settimana in cui tutto sembrava andare per il verso giusto Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino hanno dovuto fare i conti con la realtà. ...

Il mondo della bellezza è in continua evoluzione, sempre alla ricerca di ingredienti naturali e benefici per prendersi cura della pelle e dei ...

È infatti pronta al debutto lashowroom direzionale in via Pizzi, in zona Ripamonti a Milano, ... 'Intorno allamaschile, che sta andando molto bene - commenta Sergio Zanini - stiamo ...... lo show Sky Original prodotto da Fremantle, per la seconda puntata delle Audition, con la... su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 509 mila spettatori medi con una share del 2,6 % , in...

Armando lancia la nuova linea di Pesti con basilico genovese DOP Horeca News

Air Wick lancia la nuova linea 'Petali di Rosa' e sceglie Benedetta ... Youmark

Appuntamento con la manifestazione organizzata da Asi, con il sostegno di ANVGD, in due nuove location dove la manifestazione ... Partenza alle 9.30 in via Redipuglia dove è posta anche la linea del ...Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato: “Questo nuovo contratto con Msc è un segnale di crescente vitalità del settore crocieristico, in linea con quanto avevamo ...