La Napoli del presidente

(Di venerdì 22 settembre 2023) Giorgiotano e' nato ail 29 giugno 1925. Nei suoi 9 anni da capo dello Stato non ha mai mancato di ritagliarsi uno spazio per ladegli studi giovanili, del liceo Umberto e degli ...

Morto Giorgio Napolitano : le cause della morte dell’ex presidente della Repubblica , malattia L’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è ...

Giovanni Malagò , numero uno del Comitato Olimpico Nazionale, parla in ricordo di Giorgio Napolitano , scomparso poco fa: “Oggi piangiamo la ...

È morto Giorgio Napolitano , presidente della Repubblica dal 2006 al 2015. aveva 98 anni . In aggiornamento

È stato l'uomo delle riforme a tutti i costi, napoletano di gran classe, elegante e 'pignolo', come egli stesso si è definito. Giorgio Napolitano , ...

Napolitano nasce ail 29 giugno1925 e si laurea in Giurisprudenza nel dicembre1947 presso l'Universitàcapoluogo campano con una tesi in economia politica. Da studente ...

Nel gennaio del 2015, aveva rassegnato le dimissioni, diventando Senatore di diritto e a vita quale Presidente Emerito della Repubblica. Nato a Napoli il 29 giugno 1925, sposato con Clio Bittoni, ...