La Lazio col Monza prova a tornare in corsa | Immobile per sfatare l’incubo gol in casa | e in quota spunta Provedel

(Di venerdì 22 settembre 2023) Latorna a giocare allo Stadio Olimpico dopo l’entusiasmante pareggio dell’ultimo secondo contro l’Atletico Madrid in...

“Ho chiesto ai ragazzi il coltello tra i denti: mi piacerebbe vedere una carica agonistica maggiore”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico ...

Anche perché il Napoli in 5 partite ne ha vinte 3, pareggiata una e perso con la. Non è, però,... Gli stessi Jesper Lindstrom e Jens Cajuste non possono definirsi acquisti partitibotto e che ...ROMA - Un gol nelle prime cinque uscite ufficiali (quattro di campionato e una di Champions League). Ciro Immobile cerca con il Monza il riscatto dopo un inizio di stagione complicato. Ecco le parole ...

A centrocampo possibile chance dal 1' per Guendouzi, con Cataldi preferito a Rovella. Paladino: «Contro la Lazio, un Monza col coltello tra i denti» Sull’altro versante, il mister Raffaele Paladino ...ROMA – La Lazio torna a giocare allo Stadio Olimpico dopo l’entusiasmante pareggio dell’ultimo secondo contro l’Atletico Madrid in Champions League. Sarri proverà a ottenere la seconda vittoria in ...