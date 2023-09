La Juvecaserta fa suo il derby | battuta la Miwa Benevento

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBuona la prima al PalaJacazzi di Aversa. La Ble Decò2021 nell’ultimo scrimmage prima dell’esordio ufficiale a Desio, per il campionato di Serie B LNP Old Wild West – Girone A, batte laCestisticacol punteggio di 57-46. Sfida molto fisica ed agonica, che i bianconeri hanno affrontato con la voglia di provare le nuove sinergie ed affinare la coesione del gruppo. “È stato di sicuro un test importante per noi” sottolinea al termine del match l’assistant coach e responsabile tecnico del settore giovanile Ciro Dell’Imperio. “La prima nel Palazzetto di Aversa che ci vedrà protagonisti nei prossimi mesi, un buon viatico per prendere confidenza ulteriore col nuovo parquet. Match, quello di oggi, importante per la crescita della squadra, nel quale abbiamo avuto la possibilità di allargare ...

Non basta un quarto periodo in rimonta e arrembante alla Ble Decò2021. La Virtus Arechi Salerno porta a casa l'amichevole del Pala Longo col punteggio di ...

Buona la prima al PalaJacazzi di Aversa. La Ble Decò Juvecaserta 2021 nell'ultimo scrimmage prima dell'esordio ufficiale a Desio, per il campionato di Serie B LNP Old ...