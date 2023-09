La heat map di De Roon svela il segreto dietro la sua sostituzione – Foto

Un'uscita prematura dal campo, per molti inspiegabile. De Roon ha giocato 62 minuti contro il Rakow, in Europa League, chiedendo poi improvvisamente il cambio e lasciando il campo velocemente, con una ...... 40 contro l' Italia 4 falli subiti E poi, la solita duttilità che gli permette di essere all'occorrenza centrocampista o esterno, con ledelle due gare che ne mostrano l'utilizzo e l'ottima ...

Atalanta-Rakow, De Roon spiega la sostituzione: è corso in bagno Sky Sport

SRB publishes second resolvability heat-map | Single Resolution ... Single Resolution Board

Heatwaves claim tens of thousands of lives each year. Now a US mapping project is revealing those most at risk so they can get the help they need.Despite a week of heavy rain and devastating flooding hitting the UK, a brief second summer is predicted to be on the way.