La guerra in Ucraina dimostra che l' Onu va cambiato | così

(Di venerdì 22 settembre 2023) New York, Assemblea generale dell’Onu. Durante il tanto atteso Consiglio di Sicurezza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky illustra i dettagli del piano di pace di Kiev. E mentre infierisce come da copione su Mosca, infilza il consesso delle Nazioni con un’osservazione all’apparenza banale, ma anzitutto vera: «Servono soluzioni vere, non compromessi. La presenza russa nel Consiglio di sicurezza è illegittima e frena iniziative di pace: il potere di veto in mano all'aggressore è quello che ha spinto l'Onu in questa situazione di stallo». E ancora: «In caso di atrocità di massa» riflette di fronte all’assiste internazionale «il potere di veto dovrebbe essere sospeso e l’Assemblea Generale Onu dovrebbe avere il potere di superare il veto». Il punto è che Zelensky per una volta non ha riproposto soltanto la sequela di richieste al «mondo libero» per fermare le atrocità della Russia sul ...