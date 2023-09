La donna Vergine | un ritratto completo

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Le donnesono spesso considerate tra le più intelligenti, determinate e ambiziose dello zodiaco. Sono persone analitiche e pratiche, che amano l’ordine e la precisione; sono anche molto critiche, sia nei confronti di se stesse che degli altri. Tratti principali di unanata sotto il segno dellaLe donnesono caratterizzate da una serie di tratti principali, tra cui: Intelligenza. Le donnesono naturalmente intelligenti e curiose. Sono sempre alla ricerca di nuove informazioni e conoscenze. Determinazione. Le donnesono molto determinate e ambiziose. Quando si mettono in testa un obiettivo, non si fermano finché non lo raggiungono. Praticità. Le donnesono persone pratiche e concrete. Sono molto ...