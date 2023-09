La Cina spia e attacca i porti L’allarme Usa

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Lo sviluppo delle capacità logistiche marittime di Pechino e l’uso di tecnologie logistiche commerciali cinesi aumentano il rischio di spionaggio e di potenziali disagi nelle operazioni portuali” negli Stati Uniti. È quanto si legge nel documento “Homeland Threat Assessment 2024” redatto all’Ufficio intelligence e analisi del dipartimento per la Sicurezza interna. Il rapporto copre diverse minacce alla sicurezza pubblica: terrorismo, droghe (compreso il fentanyl, che rappresenta una vera e propria crisi nazionale ma anche globale), disinformazione, interferenze elettorali (il 2024 è l’anno delle presidenziali), repressione transnazionale, immigrazione, attività come spionaggio contro le infrastrutture critiche e il settore produttivo per causare disagi o per preparare successivi attacchi fisici e informatici. E cita diverse origini delle minacce: in particolare, Russia, ...