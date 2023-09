La Cina sinizza anche la Mongolia Interna dopo il Tibet e lo Xinjiang

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ha la popolazione mongola più vasta al mondo,della stessa, ma la sua prima lingua è sempre più solo e soltanto il cinese. Si tratta della, regione autonoma della Repubblica Popolare Cinese. Periferia dell’impero, un vastissimo territorio che copre il dodici per cento della superficie totale di tutta la. Ma che al suo interno ha circa venticinque milioni di abitanti, meno del due per cento della popolazione totale del gigante asiatico. Più o meno cinque di loro sono mongoli, una delle più importanti delle cinquantacinque minoranze che vivono nel Paese dominato dalla maggioranza Han. Come successo con, o meglio Xizang come funzionari e media statali si riferiscono sempre più spesso alla regione confinante con ...