La carta Paratici nella causa di Ronaldo alla Juventus per 20 milioni Gazetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ladi Cristiano, ne scrive la Gazzetta dello Sport.per i 19,5di euro lordi della seconda manovra stipendi, che il portoghese ritiene gli siano ancora dovuti. CR7 rinunciò a 4 mensilità (marzo, aprile, maggio e giugno 2021) per aiutare il club in un periodo complicato dpandemia Covid. Secondo il suo pool di avvocati, la Juve avrebbe comunque garantito al giocatore il pagamento differito di quegli stipendi sotto forma di bonus o incentivo all’esodo in caso di cessione a un’altra squadra. Eventualità che emergerebbe anche dagli atti della Procura di Torino (intercettazioni e mail). La Juve sostiene, invece, che non vi siano pendenze in essere con. Le due parti se la vedranno al Collegio arbitrale ...