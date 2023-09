La campagna per non abbandonare Kyjiv dentro il Partito repubblicano americano

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 settembre 2023) «Se diventerò presidente, darò assolutamente all’Ucraina tutto ciò di cui avrà bisogno per sconfiggere la Federazione Russa». Sono parole di Mike Pence, ex vicepresidente, e sono una rarità nel dibattito per la nomination repubblicana alla Casa Bianca. Pence è uno degli unici due candidati a essere stato in Ucraina – l’altro è l’ex governatore del New Jersey, Chris Christie, già sparito dai radar dei sondaggi. In quei grafici veleggia Donald Trump, al cinquantacinque per cento, che millanta da tempo di avere la soluzione per far finire la guerra in un giorno, o giù di lì. Se ha un piano così efficace, presto, ce lo sveli, gli ha risposto Volodymyr Zelensky, a New York per intervenire alle Nazioni Unite. «Può condividere pubblicamente la sua idea, per non perdere tempo né persone», ha detto Zelensky in una serie di interviste televisive, tra Cnn e Abc. «Il ...