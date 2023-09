La ballerina Anastasia Kuzmina | «Molestata alle Poste da un impiegato con una foto osé» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) Laucrainaha denunciato sui social network una molestia sessuale ricevuta da unmentre si trovava in fila. In una serie di stories pubblicate su Instagram la 30enne, che fa parte del cast di “Ballando con le stelle”, ha raccontato tutto: «Eroin via Robacco lunedì a mezzogiorno e mezzo. Uno sportellista era impegnato al cellulare a fare qualcosa mentre compilavo i moduli. Mi fa: “Ma tu che sei giovane, sai tagliare i? Come si fa?”. Gli faccio “Va bene”. Mi fa: “Ti scandalizzi?”. Io avevo solo voglia di sbrigarmi. Gira il telefono e c’era il suo membro…». E ancora: «Il giorno dopo sono andata a denunciare al direttore. Mi vergogno di non aver ...