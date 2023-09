Kylie Minogue | “L’album ‘Tension’ tra riflessioni personali e clubbing”

(Di venerdì 22 settembre 2023) La cantante presenta il suo nuovo disco pieno di brani da pista da ballo con un taglio pop sensuale Questo album “è una miscela di, euforia malinconica e sensazioni da club”. Parola di, che presenta il suo atteso “Tension” – un disco pieno di brani da pista da ballo con un taglio pop sensuale – ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Bmg. Il disco include i singoli di successo mondiale “Padam Padam” e “Tension”. Pubblicato a maggio, “Padam Padam” ha rapidamente consolidato il suo status di hit virale e canzone dell’estate con 157 milioni di stream totali, quattro settimane nella Top 10 UK, la prima posizione stabile nella classifica airplay UK e i remix di HAAi, Jax Jones e Absolute. È stata addirittura richiesta l’aggiunta del termine ...

Parola di, che presenta il suo atteso 'Tension' - un disco pieno di brani da pista da ballo con un taglio pop sensuale - ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli ...11 tracce nate per ballare, scatenarsi in pista come delle pazze.è tornata solo e soltanto per terremotare le discoteche di mezzo mondo e dare da magnà alla comunità queer internazionale come solo lei sa fare. Trainato dal tormentone Padam Padam, ...

