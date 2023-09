Kvaratskhelia in Ombra | Due Fattori Ostacolano il Georgiano

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 22 settembre 2023) Khvicha, l’attaccantedel Napoli, sta attraversando un periodo difficile. dueprincipali alla base del suo calo di forma. CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha perso Khvicha. L’attaccante, una volta capace di dribblare le difese avversarie come se fossero birilli, sembra aver perso la sua magia. Il Corriere dello Sport oggi analizza i motivi del suo avvio di stagione deludente. Un Anno Dopo il Fenomenale Debutto Al 66? della partita di Champions League contro il Braga,è stato sostituito da Elmas, segnando un altro passo indietro rispetto al giocatore che aveva incantato tutti un anno fa contro il Liverpool. Da allora, ilsembra essere in, e non solo per le prestazioni in ...