Komen Italia | la notte del 21 settembre il Colosseo si é illuminato di rosa

(Di venerdì 22 settembre 2023) NEL MESE INTERNAZIONALE DELLA LOTTA AI TUMORI DEL SENO I CAPOLAVORINI INDOSSANO LA PREVENZIONE SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELLA CULTURA EPER SENSIBILIZZARE SULL’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE E RISCOPRIRE LE BELLEZZE DEL NOSTRO PAESE LADEL 21ILSI ÈDICon una donazione a sostegno dei progetti per la salute femminile si potrà entrare gratis nei musei statali In occasione del Mese Internazionale della Prevenzione dei Tumori del Seno, il Ministero della Cultura euniscono nuovamente le forze per la tutela della salute femminile dando vita a importanti iniziative di informazione e sensibilizzazione, utili a tenere alta ...