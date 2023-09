... per chiedere un incontro e discutere la partita della rete unica, possibilmente prima dell'arrivo della proposta vincolante del fondoal CdA. L'idea potrebbe essere quella di discutere gli ...a Tim più tempo per presentare l'offerta vincolante su Netco, la società della rete.

Kkr chiede a Tim più tempo per Netco, fino al 15/10 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Rete Tim, Kkr chiede la proroga per l’offerta al 15 ottobre: cosa succede adesso Milano Finanza

Slittamento all'esame del cda del 27 settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 set - Il fondo americano Kohlberg Kravis Roberts & Co ha presentato richiesta a Tim per una proroga al 15 ...Tutto come da programma tra Kkr e Tim. Il fondo americano ha chiesto ufficialmente ... dopo la lettera inviata da Vivendi al governo per chiedere un incontro, accettato dall’esecutivo. La lettera, ...