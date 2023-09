(Di venerdì 22 settembre 2023) Unadiè salpata da un porto ucraino diretta in: lo ha reso noto il governo di. 22 settembre 2023

L'esercito russo ha annunciato di aver distrutto una nave della marina dell'Ucraina, in ricognizione ne Mar Nero e che un duplice attacco con droni ...

Le forze russe hanno schiera to in modalità da combattimento una nave nel Mar Nero con otto missili kalibr. Lo riportano su Telegram le Forze di ...

Un funzionario dell'agenzia di spionaggio militare ucraina ha dichiarato mercoledì che un attacco notturno al porto di Sebastopoli , in Crimea, sede ...

Una secondaè salpata per l'Egitto, ha reso noto. Mosca dice di avere abbattuto 2 droni ucraini nel Mar Nero vicino alla Crimea e uno sulla regione di Krasnodar.Unacarica di grano è salpata da un porto ucraino diretta in Egitto: lo ha reso noto il governo di

Kiev, 'nave carica di grano partita per l'Egitto' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Kiev, 'nave carica di grano partita per l'Egitto' La Prealpina

Una nave carica di grano è partita da un porto ucraino diretta in Egitto, secondo quanto annunciato dal governo di Kiev. Un passo importante per le relazioni tra i due paesi. KIEV, 22 SET - Una nave ...Una nave carica di grano è salpata da un porto ucraino diretta in Egitto: lo ha reso noto il governo di Kiev. (ANSA) ...