Ki group | fissata udienza il 2 novembre a Milano per discutere su fallimento

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023), 22 set. (Adnkronos) - E' stataper il prossimo 2, davanti ai giudici della seconda sezione civile del tribunale di, presidente Caterina Macchi, l'perdella proposta di concordato semplificato di Kisrl a cui la procura si è opposta, chiedendo invece l'apertura della liquidazione giudiziale. I pubblici ministeri Luigi Luzzi e Giuseppina Gravina nelle loro osservazioni, depositate due giorni fa, avevano sottolineato "la manifesta inattitudine del piano proposto" da Ki Goup, società in cui il ministro del Turismo Daniela Santanchè in passato è stata nel board e di cui il gruppo Bioera sta tentando il salvataggio. A non convincere la procura sono le garanzie offerte per assicurare la liquidazione, ma anche la mancata ...