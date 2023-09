Keira Knightley vuole mettere il copyright sul suo volto per proteggersi dall’AI

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’intelligenza artificiale spaventa molti, tra questi troviamo l’attrice. Parlando con il Daily Telegraph,ha risposto a una domanda relativa allo sciopero degli scrittori di Hollywood che ha preso dentro anche l’intelligenza artificiale e – in particolar modo – la protezione della sua immagine. Gli scioperi negli Stati Uniti, come noto, vanno avanti incessantemente e molti attori – per ricordare la questione – hanno scelto di non presentarsi sul recente Red Carpet di Venezia. LEGGI ANCHE >>> Lettera aperta di oltre 10 mila scrittori per chiedere alle aziende AI un equo compenso L’opinione disull’intelligenza artificiale Nell’intervista col Telegraph l’attrice mette sul piatto una delle grandi paure che, attualmente, coinvolgono non più solo il mondo ...