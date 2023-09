Katia Ricciarelli gela Caterina Balivo in diretta | “Ma come ti permetti?!”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Oggi pomeriggioha ospitatoa La Volta Buona. La cantante lirica tra le tante cose ha parlato della sua storia d’amore con Josè Carreras: “Ci siamo amati molto e ho tanti ricordi. Mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’. Con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui. Poi, la rottura dovuta all’indecisione di fare il grande passo. Diciamo che io ero stanca di fare l’eterna fidanzata.mai non l’ho sposato? Lui era già sposato!” La conduttrice ha quindi esclamato: “Ah tu eri l’amante!“. Eha subitoto: “Mati permetti?! Io ero l’amore della sua vita“. “Tu eri l’amante”...

Oggi la conduttrice de La volta buona ha iniziato l'ultima puntata settimanale in onda nel primo pomeriggio di Rai Uno intervistando la sua prima ospite,. Prima però di parlare di farci una lunga chiacchierata la presentatrice dell'ammiraglia Rai ha immediatamente avvisato che prima è costretta a dare la pubblicità dalla durata di 60

