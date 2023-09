Kateryna Mishchenko | L' Ucraina rischia | Putin vince con la guerra di logoramento Aspettando Trump

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 settembre 2023) Intervista alla scrittriceospite del Festival dell’Internazionale a Ferrara: “Il tempo non è dalla nostra parte. L’obiettivo russo è portare tutti a un punto di stanchezza, lì dove i governi cominciano a non sostenerci così, entrare in una certa routine della. Dovremmo elaborare una nostra strategia per un progetto europeo che includa Kiev”