Karate | al PalaPellicone di Ostia il Memorial Andrea Nekoofar

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 22 settembre 2023)– Il 5°andrà in scena aldisabato 23 e domenica 24 settembre. Organizzato dalla FIJLKAM e dallo CSEN comitato Monza e Brianza, alla sua quinta edizione ilattende quasi 800 atleti al Centro Olimpico di, suddivisi nelle classi d’età U14, Junior e Senior, e provenienti da quasi 150 squadre di tutto il territorio italiano. Un evento ormai divenuto tradizione, un grande weekend dinostrano, in memoria di, scomparso prematuramente, che avrebbe potuto dare tanto allo sport italiano. La gara prevede il sistema a eliminazione diretta per il kumite e il Round Robin per il kata. Sabato sarà il turno di Cadetti, Junior, e Senior nel kumite, a ...