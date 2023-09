Juventus | Allegri | “Vlahovic ha mal di schiena Vedo troppa euforia in giro”

I bianconeri dopo la vittoria contro la Lazio torneranno in campo sabato al Mapei contro il Sassuolo per ottenere il terzo successo consecutivo ...

Vigilia di Sassuolo-Juventus per i bianconeri in questo venerdì 22 settembre. Alle 11:00 è in programma la conferenza stampa di Mister Massimiliano ...

Ha parlato in conferenza stampa Massimiliano, tecnico della, che ha presentato così la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo : "In questo momento bisogna drizzare le antenne perché c'è troppa euforia in giro. Da una ...

Una vittoria per vivere almeno una notte in testa alla classifica e vedere l’effetto che fa. La Juve cerca i tre punti in casa del Sassuolo per sorpassare momentaneamente l’Inter… Leggi ...Lei ha paura che si voli troppo alto Vuol dire che la squadra non è matura per una corsa al vertice No, non ho detto questo. La forza di una società è di avere… Leggi ...